Barreira noturna

Motoristas que deixavam a cidade no final da noite de sexta-feira para sábado se surpreenderam com enorme barreira de agentes do Detran-PA na divisa de Ananindeua com Marituba, na zona metropolitana de Belém. Muitos carros foram parados para minuciosa fiscalização. Em alguns momentos, chegou a haver engarrafamentos na área. Para alguns, o passeio acabou ali mesmo.