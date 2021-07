Barroso diz que Lira e Braga Netto negaram ameaça à eleição

Jornal O Estado de São Paulo publicou que ministro da Defesa teria pressionado o presidente da Câmara

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira (22) que teve conversas com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e ambos negaram ameaça às eleições do ano que vem.

– Conversei com o Ministro da Defesa e com o Presidente da Câmara e ambos desmentiram, enfaticamente, qualquer episódio de ameaça às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia – escreveu Barroso nas redes sociais.

A questão foi levantada após uma reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo” insinuar que Braga Netto teria enviado um recado a Lira, no dia 8 de julho, dizendo que, se não for aprovado o voto impresso e auditável, não haverá eleições em 2022.

Na manhã desta quinta, Lira já havia afirmado ao blog da jornalista Ana Flor, da Globo, que era “mentira” a informação trazida pelo jornal “O Estado de S. Paulo” de que Braga Netto teria enviado um recado a ele com o tom citado pelo Estadão. Ao chegar ao Ministério da Defesa, também nesta manhã, Braga Netto foi questionado sobre a reportagem e chamou o conteúdo de “invenção”.

