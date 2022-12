Basa aprova 93 projetos de toda a Amazônia no edital de patrocínios 2023

O Banco da Amazônia (Basa) divulga o resultado do Edital Público de Patrocínios 2023. Ao todo, serão disponibilizados R$ 2,15 milhões em patrocínios para 93 projetos de toda a Amazônia Legal. Este edital contempla projetos dos segmentos social, ambiental, cultural, esportivo, feiras, congressos e exposições. Após a análise de 525 projetos inscritos, 93 foram habilitados para receber o patrocínio do Basa em 2023. No Estado do Pará, foram selecionados 31 projetos.

Segundo o secretário executivo do Banco, Alcir Erse, a política de patrocínios prevê investimentos em projetos que valorizem a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região amazônica.

“O Basa tem a missão de fomentar nossa região, então, entendemos que não é somente o acesso ao crédito que promove o desenvolvimento, mas o apoio à identidade cultural, esportiva, ambiental e social de quem é da Amazônia”, informou o secretário.

Agora, com este resultado divulgado, os responsáveis pelos projetos aprovados devem apresentar a documentação obrigatória no prazo máximo de 60 dias após o recebimento da carta de aprovação. A não apresentação dos documentos obrigatórios no prazo estabelecido implicará na desclassificação automática do projeto selecionado e o Banco poderá habilitar projetos de interesse da Instituição.

O resultado está disponível no site institucional do Banco da Amazônia: https://www.bancoamazonia.com.br/o-banco/patrocinio

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar