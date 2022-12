Basa conquista prêmio Banking Transformation na categoria ESG

O Banco da Amazônia – Basa foi o vencedor do Prêmio Banking Transformation no último dia 06 de dezembro, na categoria ESG. Esta premiação promove a partilha de experiências e reconhece as iniciativas bem-sucedidas, sendo ele o mais importante e tradicional do setor financeiro do Brasil. Neste ano, a premiação manteve os pilares e atualizaram suas categorias, acompanhando as tendências do mercado.

O prêmio tem como visão incentivar, promover e valorizar as melhores iniciativas e práticas que aprimorem o setor. Premiando as que se destacam em suas categorias. Em sua 18ª edição, o prêmio credencia projetos de soluções que promovem melhorias diretas e indiretas ao setor.

Os cases são avaliados por profissionais ligados ao sistema financeiro, escolhidos pela Cantarino Brasileiro, não tendo vínculo algum com cases avaliados no prêmio.

O Banco da Amazônia conquistou o prêmio junto ao Basa Digital na categoria ESG, que incorpora projetos e soluções com o meio ambiente e ecossistema em geral, sustentabilidade, inclusão social, financeira, preocupação com comunidades locais e globais.

O Basa Digital é uma plataforma, composta por uma solução web e aplicativo, desenhada para reduzir a distância entre o produtor rural e o crédito. A assistência técnica do banco, com seus smartphones, vai até o produtor e coletam informações. Quando chega na cidade, essas informações se tornam base de dados e, em até 72 horas, o crédito é aprovado e liberado.

“Estamos honrados ao receber a premiação e motivados para sempre estar em busca de suas melhorias, para que nossos clientes sejam atendidos de forma rápida e eficiente. Desta forma, prezamos ainda mais pela preservação do ecossistema, inclusão social e preocupação com comunidades da Amazônia”, afirma o diretor de Infraestrutura do Negócio, Luis Petrônio.

O Basa investiu na automatização de processos de contratação, o que permitiu a diminuição da jornada de contratação e de custo. O cadastro e a conta corrente também tiveram mudanças, acontecendo de forma automática e online, diminuindo o tempo para a contratação de forma assertiva e rápida, fazendo com que chegasse a lugares remotos da Amazônia e consequentemente incluindo mais pessoas de interesse.

Imagem: Ascom/Basa