Basa realiza jantar beneficente em prol das obras sociais da Arquidiocese de Belém

O Basa realiza a programação há 15 anos que tem a finalidade de arrecadar fundos que são destinados as obras sociais da Arquidiocese de Belém. “Estamos extremamente felizes em poder voltar a realizar esses eventos tão importantes para o Banco e principalmente para nós devotos de nossa senhora”, afirmou o presidente do Banco, Valdecir Tose. Ainda segundo ele, as ações do Banco no Círio estão voltadas para a força do empreendedorismo feminino. “O tema do Círio desse ano é a Força da mulher no Círio de Nazaré que tem tudo a ver com as características de Maria, da mulher que é mãe, que educa seus filhos, as mulheres de luta e que não desistem dos seus sonhos”, enfatizou Tose.

Durante o evento, ocorrido na noite de ontem, quarta-feira, 05, foi feita a entrega simbólica do cheque com o valor de R$ 19.200,00 arrecadado com o jantar beneficente ao Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, que estava visivelmente emocionado pela ação e pela retomada das procissões presenciais após dois aos sem Círio. “Todo paraense estava nessa expectativa de viver o círio novamente e em todos os lugares que passo eu sinto essa vibração. Hoje eu recebo essa doação com muita gratidão, pois o Círio é um momento onde vivemos o amor. Aqui deixo meu agradecimento ao Banco da Amazônia por todas as ações solidárias que beneficiam diretamente as nossas obras sociais nesse período que tanto precisamos”, concluiu o Arcebispo. Na ocasião, a Casf Seguros, empresa parceira do Basa, também realizou a doação de 2 mil reais para as obras sociais da Arquidiocese de Belém.



Segundo secretário executivo do Banco, Alcir Erse, a instituição tem o compromisso de fazer parte desse momento de ajuda e doações no período da quadra nazarena. “Já é tradição do banco realizar esses eventos de cunho social onde clientes e empregados tem a oportunidade de se reunir em uma só forca, para ajudar a quem mais precisa. Essa é a nossa segunda ação, a primeira é a nossa conhecida entrega de donativos, onde este ano nós entregamos mais 1.500 cestas básicas e mais e 20 mil itens. Nós estamos muito felizes por isso”, afirmou Erse.

A programação contou ainda com atrações musicais dos talentosos músicos paraenses Nilson Chave e Carolina Ferreira.

SERVIÇO:

Trasladação – Sábado

Data: 08.10.22

Hora: 17h

Local: Hall Térreo Basa

Apresentações: Coral do Basa, Grupo AMA, Pe. Antônio Maria.

Círio de Nazaré – Domingo

Data: 09.10.22

Hora: 7h

Local: Hall Térreo Basa

Apresentações: Grupo AMA, Pe. Antônio Maria.

Imagens: Ascom/Basa