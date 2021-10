Basílica de Nazaré inicia ações estratégicas de ordenamento ao seu entorno

A operação Círio 2021 realizada pela coordenação de organização pública, da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) fiscalizou os espaços públicos utilizados por trabalhadores informais e permissionários, o objetivo da ação é fiscalizar e orientar para o cumprimento dos protocolos sanitários específicos e evitar a propagação da contaminação da covid-19.

As ações estratégicas para o Círio de Nazaré aconteceram nesta segunda-feira (4), pela coordenação de organização pública, atuam especialmente o entorno da Basílica de nossa senhora de Nazaré, para garantir que as pessoas consigam transitar pelas calçadas livremente e na praça Santuário.

Para fazer denúncias sobre a poluição visual e desrespeito ao código de posturas do município podem ser feitas na sede na ordem pública, localizada no primeiro andar da Aldeia Amazonia, no Bairro da Pedreira, ou pelo whatsApp (91) 9 8488-4200

Foto: Ascom/Seurb