Basílica Santuário de Nazaré ganha instalação de sistema solar da Equatorial Pará

Na manhã desta quarta-feira (05), a Equatorial Pará entregou o projeto que atenderá com energia solar parte do fornecimento de energia elétrica da Basílica Santuário de Nazaré, situada no município de Belém. A iniciativa faz parte do programa E+ Energia do Bem da distribuidora, que consiste em usar a tecnologia em favor da geração de mais economia de energia às instituições sociais e famílias consideradas baixa renda no Estado.

A Basílica de Nazaré é uma construção tombada pelo patrimônio histórico do Pará, além de ser o ponto de chegada da maior procissão católica do Brasil, o Círio de Nazaré. A instituição religiosa trabalha com diversas frentes de atividades por meio do núcleo de projetos sociais. Uma delas, é a oferta de cursos profissionalizantes, palestras e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos prédios pertencentes à instituição, ainda são desenvolvidas todo processo de formação dos voluntários que atuam nas obras sociais durante o ano.

Os recursos utilizados no novo sistema de geração de energia solar da Basílica de Nazaré contemplam a instalação de 136 painéis solares e 2 inversores, trazendo como resultado uma potência instalada de 49 kWp (medida de potência). Com a implantação, o sistema deve gerar uma economia de aproximadamente 78.000 kWh (quilowatt-hora) por ano, o que equivale a uma redução mensal aproximada de 23% na fatura da Instituição.

Para atender as necessidades do espaço e trazer mais conforto luminoso ao local, a distribuidora também realizou a substituição de 373 lâmpadas antigas por modelos de LED, consideradas 85% mais econômicas. O investimento total da empresa no projeto foi em torno de R$ 360 mil.

O pároco da Basílica Santuário de Nazaré, Pe. Ramos, comemora o feito que vai beneficiar economicamente e ambientalmente a instituição. “Nada mais justo que agradecer a Equatorial Pará por nos ajudar através dessa iniciativa. Com a economia na conta de luz, conseguiremos elaborar mais atividades nas obras sociais realizadas na Casa de Plácido, após a pandemia. Isso nos deixa um clima de festejo e expectativa para o futuro”, completa.

O engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, comenta que o programa, além de ofertar mais economia, também é focado nas áreas social e ambiental. “A empresa busca inovar e nisso aprimora seu olhar sensível para que possa usar os investimentos como mecanismos para ofertar melhoria na qualidade de vida aos paraenses. O nosso papel sempre será buscar soluções e ações que tragam resultado e satisfação para as pessoas, pensando também no benefício ambiental que toda eficientização energética proporciona”, destaca Willian.

PRÓXIMOS INVESTIMENTOS

O programa da E+ Energia do Bem da Equatorial Pará deve entregar até dezembro deste ano outros oito projetos que envolvem implantação de sistemas gerados por placas solares em todo o Estado. Entre eles, foram contempladas as instituições Casa Irmã Serafina em Altamira; Projeto Juquinha, em Paragominas; Instituição Castanhal, na cidade modelo e as entidades de Belém, Movimento República de Emaús, Fundação Pestalozzi do Pará, Comunidade Santa Isabel da Hungria, Hospital Santo Antônio Maria Zacarias e Associação Missão.

Fonte: Equatorial Pará