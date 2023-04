Basquete americano libera uso de maconha para jogadores

A Associação de Jogadores da Liga de Basquete dos Estados Unidos (NBPA, sigla em inglês) confirmou neste sábado (1º) a vigência do novo “acordo coletivo de trabalho” com a NBA, com a finalidade de liberar o uso de maconha entre

os atletas, de acordo com o jornal espanhol, Marca.

A liga já vinha “fechando os olhos” para a prática comum entre muitos atletas. Desde o ano de 2020 os jogadores foram dispensados do exame para detectar o uso da cannabis, embora a droga ainda fosse considerada substância proibida pela liga.

Ainda não foram divulgados os detalhes desse acordo, mas a entidade se comprometeu a emitir uma nota assim que o convênio for formalizado pelos jogadores e donos das franquias.

De acordo com a Revista Esquire, 36 estados norte-americanos já permitem o uso da cannabis para fim medicinal, sendo que 18 desses também autorizam o uso da erva para fim recreativo.

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels