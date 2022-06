Basquete máster paraense ganha título Norte-Nordeste em Recife-PE

O basquete máster do Pará foi campeão do torneio Norte-Nordeste na categoria 50 anos. Na disputa do título, a equipe paraense venceu o selecionado de Pernambuco pelo placar de 80 a 57. Os paraenses saíram de quadra do colégio Marista, de Recife-PE, sede do torneio, invictos.



Nas categorias 35 e 70 anos, o Pará acabou como vice-campeão. Os títulos ficaram com Pernambuco. A equipe 70 anos contou com os atletas: Jefferson Oliveira, Nourival Barroso, Arnaldo Miranda, Iru Bezerra, Jorge Seráfico e Manoel Miranda.



“A Associação Paraense de Basquete Máster – APBM está feliz e agradecida com a participação e dedicação dos nossos atletas no Norte-Nordeste. Participamos com três equipes. Fomos campeões na categoria 50 anos e vice nos 35 e 70 anos entre treze participantes. É muito positivo para nós. E agradecer aos atletas e familiares que estiveram juntos na campanha. Parabéns”, escreveu Paulo Seráfico, presidente da Associação Paraense de Basquete Máster- APBM.



No dia 1° de julho, por ocasião dos festejos de 25 anos de fundação da associação, os atletas receberão homenagens.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar