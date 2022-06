Basquete paraense máster realiza ótima campanha no Torneio Norte-Nordeste em Recife-PE

O basquete paraense máster está realizando boa campanha no Torneio Norte-Nordeste na cidade de Recife- PE. Participando com três equipes, o Pará estreou com vitórias. Venceu o Maranhão na categoria 70 anos por 56 a 41.



Na classe 35 anos, passou pela Bahia marcando 75 a 56 e na categoria 50 anos, marcou 71 a 51 sobre Pernambuco.



Na segunda rodada, categoria 50 anos, passou pelo Amazonas pelo placar de 82 a 51. Nos 35 anos bateu Alagoas 56 a 47.

DECISÃO

Ontem, sábado, 18, os paraenses decidiram o título da categoria 50 anos diante do Ceará. O jogo, marcado para 9h, se realizou no ginásio Marista-PE.

Ainda ontem, os paraenses decidiram contra os pernambucanos quem chegaria à final dos 35 anos. O jogo aconteceu às 12h.



Já às 15h, novamente, Pará e Pernambuco se encararam nos 70 anos em disputa de vaga na final do torneio.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar