Batalhão da PM em Cametá conta com reforço de mais 80 policiais

A Operação “Carnaval Seguro 2023” no município de Cametá, na região de Integração Tocantins, mobiliza 80 policiais desde a sexta-feira (17), que se juntam ao efetivo do 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM), unidade responsável pelo policiamento no município. Os agentes reforçam as ações ostensivas e repressivas nas praias e demais balneários da região, com policiamento a pé, motopatrulhamento, viaturas quatro rodas e embarcações, na fiscalização em estradas, barreiras, incursões e abordagens no desenvolvimento da Operação “Carnaval Seguro 2023”.

Coordenada pelo governo do Estado, a operação ocorre em todo o território paraense, e conta com todos os órgãos responsáveis pela segurança pública. Em Cametá, que deve receber cerca de 30 mil visitantes, já está funcionando o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) móvel, em frente à Prefeitura Municipal.

O município localizado às margens do Rio Tocantins é um dos mais visitados no feriado prolongado do Carnaval. Turistas buscam as belezas locais para aproveitar a folia ou apenas descansar nas praias, balneários e ilhas.

Segundo o comandante do 32º BPM, tenente-coronel Sales, o emprego do reforço é fundamental para que a PM consiga atuar para garantir a segurança da população e dos visitantes. “As estimativas oficiais apontam que aproximadamente 30 mil pessoas são esperadas na cidade de Cametá durante o período carnavalesco. Esse reforço possibilita que o 32º Batalhão consiga realizar um planejamento que garanta a presença ostensiva da PM nos diversos eventos de Carnaval que ocorrem pela cidade, realizar o policiamento nas praias, balneários e nos outros pontos turísticos da região, e ainda mantr, sem nenhum prejuízo, o policiamento ordinário nos bairros da cidade. Por isso, a Operação Carnaval Seguro 2023 é fundamental para que o trabalho do 32º BPM seja realizado a contento”, reiterou o comandante da PM em Cametá.

Texto: Edson Costa – Ascom/PM

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação