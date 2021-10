Batalhão de Choque promove evento para crianças que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre o trabalho dos militares

O Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) promoveu um evento para comemorar o dia das crianças, na manhã desta terça-feira (12), a 2ª Edição do “Chokids”. A iniciativa reuniu policiais militares de diversas unidades da corporação, onde os convidados a participarem do evento foram os filhos e familiares dos militares.

As crianças visitaram estandes com equipamentos utilizados nas ações do BPChoque e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), também tiveram acesso aos cavalos do Regimento de Polícia Montada Cassulo de Melo, onde puderam tirar fotos. Elas tiveram a opção de assistir e participar de apresentações da tropa do BPChoque e dos Cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

A comemoração encerrou com um passeio nos veículos condutores de tropa por ruas próximas à unidade. O responsável pela organização do evento foi do 1º Tenente Mauro Ribeiro. Ele conta a relevância das parcerias firmadas pela unidade e que possibilitaram a oferta de mais atrações e comodidades às crianças.

“Este ano conseguimos parcerias muito importantes, graças a elas estamos oferecendo para as crianças lanches, pinturas no rosto, brinquedos infláveis, que foram disponibilizados por parceiros, então o BPChoque fica satisfeito em ver as crianças felizes brincando e participando de todas as atividades, mas não podemos esquecer de agradecer tanto às unidades, que aceitaram o nosso convite e estão presentes no evento, quanto para os nossos parceiros que foram fundamentais para a realização do nosso Chokids 2021”, afirma o oficial.

Foto: Sargento Édson Costa – Ascom PM