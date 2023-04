Batalhão de Mosqueiro comemora o 9º ano de criação em alto estilo com a tropa

O 25º Batalhão de Polícia Militar, sediado no distrito de Mosqueiro, em Belém, festejou, ontem, quarta-feira, 05, o seu aniversário de nove anos de instalação na ilha mais badalada do município de Belém. O evento foi conduzido pelo coronel PM Luis Marcelo, que também representou o Comandante Geral, Coronel Dilson Jr.

O Comandante em exercício da unidade militar, Major Renato e seu Staff, com apoio da tropa, checou todos os detalhes para que tudo ocorresse dentro do planejado e também foi muito atencioso com todos que se fizeram presentes. O Grupo Marajoara de Comunicação, capitaneado pelo ex-governador Carlos Santos, se fez presente na pessoa do repórter Júnior Campos. Inclusive, durante as homenagens, o Grupo Marajoara News recebeu comenda de reconhecimento como amigo da Polícia Militar.

A classe empresarial, por meio da Associação Comercial de Mosqueiro – ACM, se fez presente, bem como lideranças políticas da ilha, dirigentes de órgãos e entidades, lideres religiosos etc. Todos foram mostrar seu respeito e admiração pelo trabalho desempenhado pelo 25° Batalhão.

A solenidade contou, ainda, com as presenças de várias autoridades, como o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador Leonan Cruz; Juíza de Direito e diretora do Fórum de Mosqueiro, Graça Alfaia; Juiz de Direito Edilson Furtado, Promotora de Justiça Nayara Negrão, Defensora Pública Heleonora Soares, Chefe de operações da 9° Seccional da Polícia Civil, Marcelo Cunha; diretor do Casa Penal de Mosqueiro, Abdolins; Comandante do 20° Grupamento Bombeiro Militar, Major Campos; Inspetor Subchefe da Guarda Municipal de Mosqueiro, Jean Carlos; Agente Distrital Vanessa Egla, vereador Túlio Neves e o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa, deputado estadual Delegado Nilton Neves.

Os amigos de Jorge, da Confraria de São Jorge presentearam o Comandante Renato com um símbolo da confraria. Por sua vez, o delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Mário Martins, estreitou os laços de parceria da ADESG com o Batalhão da PM de Mosqueiro.

Também estiveram presentes comandantes de outras unidades militares e policiais que passaram pelo Batalhão, como o Sub Tenente Jorge e os coronéis Miranda, Beto Ivo e Francisco.

A Rainha dos Quilombolas, a quase secular Tia Querida, garantiu que ia no aniversário e foi, pois missão dada é missão cumprida, como afirmou a realeza.

ORAÇÕES

A energizante pregação do Capelão Militar, Sargento Paiva fez muitos se emocionarem com suas palavras

Vários órgãos de Imprensa, estiveram presentes cobrindo e prestigiando o evento que contou com a participação da banda musical da PM, desfile da tropa e da cavalaria, o tradicional parabéns com o corte do bolo, além da honrosa condecoração com a plaqueta de amigos do 25° BPM para todos e a todas que contribuem com o Batalhão de Mosqueiro, os Guardiões da ilha, Avante PMPA !

Imagens: A PROVÍNCIA DO PARÁ