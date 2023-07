Batalhão de Polícia Rodoviária intensifica abordagens preventivas em Abaetetuba

Durante todo o período das férias escolares, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) intensifica ações de fiscalização de trânsito e campanhas educativas para os motoristas seguirem viagem de forma mais segura nas rodovias estaduais.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo comando do BPRv, os militares que atuam no Posto de Controle Rodoviário (PCRv), do município de Abaetetuba, localizado no quilômetro 7 da rodovia PA-242, aumentaram as fiscalizações.

Além de verificar a situação documental, bem como, as condições de trafegabilidade dos automóveis, os agentes também realizam buscas veicular tanto em carros de passeio e motocicletas quanto em caminhões, carretas, vans de transporte de passageiros e ônibus. As ações querem coibir tanto o tráfego de carros roubados quanto a circulação de drogas, armas de fogo e a prática de outras ações criminosas.

Ação educativa

Durante as abordagens preventivas e repressivas, os agentes também aproveitam para alertar os condutores sobre a importância de manter o veículo sempre em bom estado de conservação e com a revisão em dia, tal como a obrigatoriedade de utilização dos equipamentos de proteção como o cinto de segurança, cadeiras de proteção para crianças, entre outros itens de proteção veicular, que podem salvar vidas.

Além disso, os motoristas também estão sendo orientados sobre alguns comportamentos que podem garantir uma viagem segurança, não dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas, respeitar os limites de velocidade, não realizar ultrapassagens em locais proibidos, estar sempre atento à sinalização vertical e horizontal da via, manter distância do veículo da frente, não usar o aparelho celular enquanto dirige, entre outras ações que podem provocar acidentes nas estradas.

“Essas ações fazem parte do dia a dia do BPRv, contudo durante o período de veraneio, devido ao aumento de fluxo de veículos se deslocam para as praias e balneários, o comandante da unidade orienta que elas sejam intensificadas para evitar a circulação de entorpecentes, veículos roubados e acidentes de trânsito, para que o cidadão possa viajar e retornar para a sua casa com tranquilidade e em segurança”, explicou o 2º Sargento Ronaldo Cezar dos Santos, comandante do Posto de Controle Rodoviário do município de Abaetetuba.

Fonte: Agência Pará/Foto: Cabo Leonardo/Ascom PM