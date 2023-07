Batalhão PM Marajó atua com policiamento reforçado em pontos turísticos de Soure

Durante o período de férias escolares, no mês de julho, o 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional XI, atua com policiamento reforçado nos principais pontos turísticos do município de Soure, no Marajó Oriental.

O aumento do efetivo para a região no veraneio foi viabilizado pelo Departamento-Geral de Operações (DGO) da Polícia Militar que, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), deslocou militares que atuam na Região Metropolitana de Belém para diversas localidades em todo o Estado.

Também conhecida como “Pérola do Marajó”, Soure é uma das cidades paraenses que mais recebem visitantes neste período. São pessoas de outros municípios do Pará ou, até mesmo, de outras regiões do país, que buscam ter um contato mais próximo com a natureza e conhecer de perto os búfalos, o artesanato marajoara e as praias locais.

De acordo com o comandante do 8° BPM, Tenente-coronel Leomar Aviz, Soure, tal como Salvaterra conta com policiamento diversificado e distribuído, estrategicamente, nos locais com maior aglomeração de pessoas como orla, área comercial e nas praias do Pesqueiro e da Barra Velha.

“A gente já está à frente dessa unidade há três anos e faz questão de conhecer, com detalhe, toda a área de circunscrição do 8° BPM. Salvaterra, por exemplo, tem uma boa orla, que à noite proporciona diversão e agrega muitas famílias; em Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, a gente tem muitas fazendas com extensas áreas territoriais e o abigeato (furto do gado ou do búfalo); e sobre Soure, a gente destaca seu potencial turístico marcado, entre outros fatores, pelo carinho enorme das pessoas destinado aos búfalos e pela necessidade latente de investimento em programas sociais voltados aos mais jovens”, avaliou o Tenente-coronel Aviz.

De acordo com o oficial, a PM faz a parte dela, no município, por meio de ações educativas como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e o PMZito, visando aproximar os mais jovens da PM, promovendo cultura de paz e valorização dos preceitos éticos e morais.

Fonte: Agência Pará/Foto: Soldado Renata Costa/Ascom PM