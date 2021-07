Bate-boca e confusão: aumento de valor em passagem de Van: veja o vídeo

Uma viagem de Belém até Castanhal resultou em confusão e muito bate-boca por conta do preço da passagem de Van. Segundo os passageiros, a viagem seria normalmente de 15 reais, mas teriam sido surpreendidos com um aumento, informado enquanto a corrida já acontecia.

O novo valor de 20 reais indignou passageiros que chegaram a cobrar o dinheiro de volta. Uma das usuárias do transporte gravou um vídeo que mostra a discussão com o motorista que se mostra irredutível e argumenta que está trabalhando e é pai de família.

Possivelmente o preço aumentou por conta da alta nos preços de gasolina, sem falar na grande demanda do mês de julho, mas provavelmente faltou uma melhor comunicação por parte do condutor do transporte, que findou no bate-boca.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel