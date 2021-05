Batedora de açaí misturava goma de tapioca para engrossar o produto

Nem água oxigenada ou papel higiênico. Dessa vez, a vigilância sanitária flagrou uma vendedora de açaí misturando goma de tapioca para engrossar o produto. O caso aconteceu ontem, no Bairro Novo, em Cametá.

A vigilância sanitária foi até o local após denúncias de clientes que estavam sentindo um gosto estranho. Na chegada dos agentes, a vendedora estava no processo de mistura e foi pega em flagrante e multada, além do produto ser apreendido.

Nas redes sociais o povo tratou com humor a situação. Alguns perguntavam o nome a ser dado para iguaria: Acaítaca ou Tacaçaí? De qualquer modo, a adulteração do produto pode causar mal a saúde, além de enganar os clientes que pagam um pouco mais caro com todo prazer por açaí mais grosso.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel