Batedores de açaí são contemplados com certificados durante aniversário de Belém 

Há quatro anos trabalhando com a comercialização de açaí, Ivam e Ian Silva, pai e filho respectivamente, tiveram o que celebrar nesta sexta-feira(12). Além do aniversário da cidade em que vivem, festejaram o recebimento do certificado de conclusão do curso de manipulador de açaí. Eles estiveram entre os quase 70 trabalhadores contemplados com a entrega de certificados durante a cerimônia de comemoração dos 408 anos de Belém. O curso foi ofertado nos dias 11, 12, 18 e 19/12/2023, realizado em parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), por meio da sua Diretoria de Feiras e Mercados, e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A programação de entrega dos certificados ocorreu no estacionamento do Ver-o-Peso e contou com a presença do governador Helder Barbalho, do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, além de gestores de órgãos estaduais, municipais e representantes do parlamento estadual. O evento contou, também, com a participação do ministro das Cidades, Jader Filho.

Para os batedores de açaí, é de suma importância a realização de um curso dessa natureza. “Agregou conhecimento na prática com as técnicas de açaí, é interessante que todos que manipulam o açaí passem por esse curso, a gente agradece a iniciativa do Governo”, destacou Ivam Silva.

O sócio e filho de Ivam, também destacou a importância de aprender cada dia mais sobre higiene e qualificação do açaí. “A gente vem trabalhando cada vez mais para melhorar, nesse curso a gente aprendeu sobre manejo, manipulação, cuidados com a saúde; hoje é o aniversário de Belém e nós ganhamos esse presente, é muito importante esse tipo de qualificação”, enfatizou o batedor de açaí.

Símbolo- Pará o titular da Sedap, Giovanni Queiroz, que acompanhou a programação comemorativa no Ver-o-Peso, a entrega de certificados aos trabalhadores de açaí corrobora as ações de qualificação que a Sedap vem realizando para a melhoria do açaí, que, como frisou o gestor, é uma cultura que já se tornou um símbolo do Estado. “Esse feito é fundamental, poder levar um fruto sadio para a nossa mesa, um curso como esse, que trata da higienizacão do nosso fruto, é importante”, observou.

O secretário ressaltou que a criação da Diretoria de Feiras e Mercados foi decisiva para a intensificação das ações de melhoria da qualificação do fruto. “Eu fico muito feliz de estar aqui participando de um evento como este e principalmente de termos um governador que investe bastante no setor produtivo, na qualificação das nossas culturas agrícolas”, destacou o gestor.

Em 2023, o Governo do Estado contabilizou 1.000 batedores de açaí capacitados para qualificação do produto e melhoria da qualidade do alimento. Também foram entregues em torno de 1.800 equipamentos. Para 2024, a meta é capacitar mais de mil batedores de açaí.

Fonte: Agência Pará/Foto: Mateus Costa/Ascom Sedap