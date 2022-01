Batidas entre carro e moto deixam dois mortos na BR-230 em Marabá

Dois acidentes, envolvendo carros e motocicletas, ocorridos no último domingo (23), na Rodovia Transamazônica (BR-230), em locais distintos, deixaram dois mortos, em Marabá, no sudeste do Pará. Os pilotos das motos foram a óbito no local da batida.

A primeira colisão ocorreu, por volta de 10h30, próximo à Vila são José, no km 8, sentido a cidade de Itupiranga, onde uma caminhonete, dirigida por Wellington Silva Sampaio, atropelou e matou o piloto da moto, identificado como Eldes Carvalho da Silva, 35 anos.

De acordo com testemunhas, Wellington Sampaio vinha em “ziguezague”, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e matou o rapaz. Ele foi preso, em flagrante, porque o teste do bafômetro, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusou a ingestão de bebida alcoólica.

Já no final da tarde, por volta de 18h, uma colisão, entre uma moto um e veículo de passeio, na BR-230, na divisa entre Marabá e São João do Araguaia, matou o piloto da motocicleta. De acordo com testemunhas, a vítima, cujo nome não foi divulgado, teria forçado uma ultrapassagem perigosa e provocou o acidente.

O corpo do piloto ficou jogado na pista, a vários metros de distância do local, onde a moto e um veículo, cor prata, foram parar no meio do mato. O rapaz morreu a cerca de 200 metros do Posto Cupu, localizado às margens da BR-230. O cadáver apresentava fraturas nos braços, pernas e um corte profundo na região torácica.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente para controlar e organizar a fila enorme que formou, nos dois sentidos, da Rodovia Transamazônica. Não houve tempo para se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima morreu na hora.

Fonte: Portal Debate Carajás