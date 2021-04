“Batom de Cereja”, de Israel & Rodolffo, entra no Top 30 do Spotify Global

Quando Ana Clara fala para cada eliminado do BBB que é, na verdade, quando eles saem da casa que há um “boom de popularidade”, talvez nem ela mesmo sabia, mas isso também parece se aplicar à música dos brothers.

Israel e Rodolffo. Foto: Divulgação

Prova disso é o que está acontecendo com “Batom de Cereja”, sucesso da dupla Israel & Rodolffo, esse último que foi eliminado do BBB 21 na última terça-feira (06).

A faixa, que já se tornou o maior sucesso da carreira da dupla sertaneja, já apresentava bastante sucesso enquanto Rodolffo estava na casa mais vigiada do Brasil e agora, quase uma semana depois de sua eliminação, “Batom de Cereja” alcança uma nova marca histórica: entrou para o Top 30 do Spotify Global.

Essa é a primeira vez que uma música sertaneja entra para o Top 30 global da plataforma de streaming e o número impressiona: foram quase 2 milhões de reproduções de “Batom de Cereja” somente nas últimas 24 horas.

Foto: Reprodução / Spotify Charts

No Brasil, a música de Israel & Rodolffo já é um imenso sucesso entre os usuários e segue no topo da música mais ouvida no Spotify brasileiro há mais de 30 dias.

Recordes quebrados

Além de se tornar a primeira música sertaneja, um estilo extremamente regional, a entrar no Top 30 do Spotify Global, “Batom de Cereja” também já possui outros recordes em sua história.

A música de Israel & Rodolffo também quebrou o recorde de “Modo Turbo”, hit da Luisa Sonza com Pabllo Vittar e Anitta. A canção da dupla sertaneja conseguiu se tornar a música com melhor performance – volume de plays – em 24 horas no Spotify Brasil. A parceria pop de Luísa, Pabllo e Anitta teve na estreia 1,4 milhões de reproduções.

A música também já se tornou um sucesso entre os usuários do Tik Tok, com direito ao “Desafio Batom de Cereja”, onde os usuários dançam a coreografia que os participantes do BBB 21 criaram para a música de Israel & Rodolffo. São dezenas de milhões de vídeos já ao som de “Batom de Cereja.