BBB 2023: Big Fone irá tocar neste sábado (4) 

Atenção, clima tenso entre os brothers: o famoso Big Fone do Big Brother Brasil 2023 (BBB) irá tocar às 22h25 deste sábado (4), conforme agenda divulgada pelo Gshow. O telefone do reality tocou pela última vez na quarta-feira (1°), sendo atendido por MC Guimê, que ganhou o poder de colocar duas pessoas no Paredão.

Guimê indicou Key Alves e Cezar Black para o Paredão;

Na quarta-feira, o telefone tocou às 18h30;

Se o aparelho chamar mesmo às 22h25, será no horário em que Tadeu Schmidt estará começando a apresentar o programa;

Agora, quem atender a chamada hoje (sábado) terá que salvar um dos dois indicados do Big Fone de quarta.

Ainda de acordo com o Gshow, se quem atender for um dos emparedados, ele pode se salvar, se quiser. No domingo (5), durante a tradicional formação do Paredão, a pessoa salva pelo Big Fone de sábado poderá indicar alguém ao Paredão.

Na quinta-feira (2), a casa passou pela oitava Prova do Líder, que teve Fred como campeão — Key Alves e Cezar ficaram fora da disputa devido à dinâmica do Big Fone.

Imagem: TV Globo/Divulgação

A mais seguida no Instagram, mas nem tanto

E por falar em Key Alves, a sister está indo de jogadora de vôlei mais seguida do mundo para a participante que mais perde seguidores pela 3ª semana seguida.

De acordo com o estudo da BR Media Group, holding de conteúdo e influência para marcas e criadores, a jogadora foi a única que perdeu seguidores nos últimos dias, movimento que tem se repetido por três semanas consecutivas. Key apontou -0,24% da sua base, representando menos 18 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Veja reportagem completa aqui!

Imagem: TV Globo/reprodução

fONTE: Olhar Digital