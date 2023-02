BBB 2023: Sem saber de prisão, Cara de Sapato faz comentário inesperado sobre Daniel Alves

No BBB 2023, durante uma conversa com Gustavo, Cara de Sapato surpreendeu com um comentário a respeito de Daniel Alves, que está preso na Espanha, acusado de estupro. A fala do lutador foi na madrugada desta sexta-feira (17), depois do início da Prova do Líder.

Confinado desde a metade de janeiro, em busca do prêmio do reality show, o famoso não soube ainda da prisão provisória do atleta, que ocorreu no dia 20 de janeiro.

“Daniel Alves é ‘brabo’ demais, gente boa, humildaço“, disparou Cara de Sapato, que citou os famosos que conhece fora do reality show.

Cabe destacar que Daniel está em prisão provisória após a acusação feita por uma mulher de 23 anos que afirma ter sido estuprada no último dia 30 de dezembro, no banheiro de uma discoteca em Barcelona.

antônio elogiando daniel alves pic.twitter.com/NY1UiTN1Sg — johnny (@crfmagnus) February 17, 2023

Cara de Sapato acaba com esperanças de ficar com Amanda no BBB 2023

Apesar de toda a torcida do público para que ele fique com Amanda, o lutador disse para a própria médica, Bruna e Gabriel que só ficaria com alguém no programa da Globo se realmente tivesse alguma conexão muito forte.

Cara de Sapato, porém, negou que tenha alguém fora da casa. “Eu entrei com essa ideia mesmo, falei ‘caraio, só se eu conhecer alguém que bata muito’. Não é nem ficar apaixonado, não, é a personalidade bater mesmo! É isso. E não teve [conexão]”, comentou.

Fonte: RD1