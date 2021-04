BBB 21: Juliette bate 21 milhões de seguidores; equipe faz comunicado

“Não esperávamos esse crescimento todo, então não planejamos taaaantas fotos assim”, diz.

Juliette alcançou a impressionante marca de 21 milhões de seguidores no Instagram, nesta quarta (14/4). É a participante mais seguida do “BBB 21” – e ela tinha apenas três mil seguidores antes de entrar no reality show. O clima é de festa na torcida da paraibana, mas a equipe de Juliette fez um comunicado: não tem mais fotos inéditas para os posts de comemoração.

Juliette vai superar Sabrina Sato?

Nomes como Carlinhos Maia, Sophia Valverde, Gabi Martins e Bianca Andrade parabenizaram a participante pela conquista. Muitos já torcem para que Juliette bata 30 milhões de seguidores até a final do programa, em maio, e que também se torne a ex-BBB mais seguida da história. O título é de Sabrina Sato, com 29,5 milhões.

Os números de Juliette, que entrou no reality show no grupo dos participantes anônimos, são maiores do que celebridades consagradas e há muito tempo, como Xuxa Meneghel (11,6 milhões), Angélica (13,6 milhões), Sandy (6,9 milhões), Fernanda Lima (4,3 milhões), Luciano Huck (19, 7 milhões), Cauã Reymond (10,8 milhões) e Bruno Gagliasso (19,8 milhões). Um verdadeiro fenômeno das redes sociais.

Modesta e sem saber da repercussão fora da casa, a paraibana diz: “se eu estiver com mais de três mil [seguidores], que eu estava, já tá bom, se eu tiver um fã, eu já morro do coração”.