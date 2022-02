BBB 22 encerra 1° mês com ibope bem menor que edição de 2021

O primeiro mês de exibição da 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) não foi muito positivo para a Globo no quesito audiência. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, divulgados pelo site Notícias da TV nesta segunda-feira (21), o programa teve uma queda de cinco pontos de audiência em comparação ao mesmo período da edição passada.

Nas primeiras cinco semanas, a média do reality apresentado por Tadeu Schmidt ficou em 22,4 pontos contra 27,4 pontos conquistados pelo BBB 21. A média geral da atual temporada considerou o período entre os dias 17 de janeiro e 20 de fevereiro. Já as primeiras cinco semanas do BBB 21 foram exibidas entre 25 de janeiro e 28 de fevereiro de 2021.

No último domingo (20), quando o BBB 22 formou mais um paredão numa edição longa, com quase duas horas de duração (das 23h22 à 1h11), o reality registrou uma marca ainda menor do que a média, com 20,8 pontos e 51,1% de share (porcentagem em relação ao total de televisores ligados) na Grande São Paulo.

No mesmo dia, o Domingão com Huck foi ao ar mais tarde devido à final da Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo, que registrou 17,9 pontos. Exibido entre 18h38 e 20h49, o programa de Luciano Huck marcou 16,2 pontos, o melhor índice desde 7 de novembro, quando havia registrado 19,1 pontos.

Fonte: Pleno News