O fazendeiro é o décimo primeiro a deixar a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão dado ao campeão do programa

A super terça-feira (20/4) do BBB21 começou com o anuncio do resultado do 12º Paredão, formado por Caio, Fiuk e Gilberto. Na disputa pela preferência popular, o fazendeiro levou a pior e foi eliminado com 70,22% dos votos.