BBB21. Fiuk provoca Juliette: “Você não provou minha boca ainda”

Durante a after da festa que rolou na madrugada deste sábado (17/4), no BBB21, Fiuk e Juliette voltaram a flertar. Na sala, junto com Camilla, Arthur, João e Pocah, o cantor soltou uma indireta na tentativa de ganhar um beijo da maquiadora.

Juliette contava aos colegas de confinamento que ela e Camilla deram um selinho. A paraibana, então, elogia a amiga, dizendo que ela tem uma boca muito bonita. Neste momento, o filho do cantor Fábio Jr. diz que a boca dele também é bonita, mas a advogada discorda e diz que a de Camilla é mais.

“Você não provou minha boca ainda”, responde o cantor, deixando os colegas surpresos. “Que diabo é isso?”, questionou Juliette, sobre as investidas do brother.

juliette bebada e o fiuk la “vc nunca provou minha boca” …. mano ta mt estranho isso ele pagava de timido com a thais e do nada ta assim com a juliette ta forçando mt e alem de que ela ta bebada dms #BBB21 — lih (@comentxs) April 17, 2021