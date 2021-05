JULIETTE venceu a final do BBB21 nesta terça-feira, 4/5. Com 90,15% dos votos, a campeã conquistou o público e levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Tiago Leifert começou o discurso do grande resultado, falando sobre as transformações que todos os participantes sofrem ao longo do jogo. Ele citou as mudanças em Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette, e elogiou os finalistas.

Sobre a paraibana, o apresentador disse: “Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça- like, oportunista. Fora o que falaram na suas costas, isso eu não vou nem te falar. Tentaram te fazer louca, triste e má, você tem razão Juliette (…) Você nunca mais vai sentir sozinha. Juliette, você é um fenômeno. Você é a campeã!”

BBB21: Juliette é a grande campeã do Big dos Bigs — Foto: Globo

“Obrigada, Jesus. Obrigada, meu povo!”, diz a sister. “Eu vou fazer vocês sorrirem”, diz, muito emocionada.

BBB21: A emoção foi grande entre os finalistas — Foto: Globo

Camilla de Lucas ficou em segundo lugar e recebeu 5,23% dos votos. Em terceiro, Fiuk recebeu 4,62%.

O trio ficou muito emocionado com o resultado. “Acreditem em vocês, acreditem nas pessoas”, disse Juliette.

‘BBB21’: Juliette é a campeã com 90,15% dos votos e ganha R$1,5 milhão — Foto: Globo

Por Gshow — Rio de Janeiro