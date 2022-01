BBB22: Douglas fica com a liderança da semana; Rodrigo é o anjo

Rodrigo e Douglas venceram a SuperProva do Líder e do Anjo e tomaram a decisão durante o programa ao vivo nesta sexta-feira (21/1)

Rodrigo e Douglas foram os vencedores da SuperProva do Líder e do Anjo nesta sexta-feira (21/1). A decisão sobre quem fica com o poder foi tomada durante a noite, no programa ao vivo. Pela sorte, decidiram que Douglas é o primeiro líder da edição.

A dinâmica do anjo também passou pelas mãos dos dois. Rodrigo, ganhou o anjo auto-imune nesta semana. Sendo assim, Rodrigo se junta a Douglas, Arthur Aguiar, Laís e Bárbara no time de imunizados da semana.

No Vip estão Douglas, Rodrigo, Lucas, Tiago, Scooby, Paulo André e Luciano. Ficaram na Xepa: Jade, Naiara, Eliezer, Bruna, Linn da Quebrada, Eslovênia, Bárbara, Laís, Vyni, Jessilane e Natália.

Os monstros são Naiara e Eliezer. Segundo a dinâmica divulgada por Tadeu Schmidt, agora só resta a votação para a formação do paredão triplo, com prova bate-volta. Veja os detalhes aqui.

Fonte Metropoles