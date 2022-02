BBB22: entre limões mofados e mentiras, Larissa vira meme

Sister vem dando o que falar nas redes sobre sua postura no jogo, desde o primeiro dia, quando ainda estava na casa de vidro

Muito tem se falado sobre Larissa em seus primeiros dias no BBB22. A sister deu o que falar após entrar na casa de vidro e passar informações conflitantes. Mesmo recém chegada, a tiktoker já chegou até a se envolver em um barraco com o também vidraceiro Gustavo nesta quarta-feira (16/2). Outra coisa que também gerou polêmica no dia de hoje foi a fala sobre uma possível alfinetada de Pedro Scooby. Com tantas informações que não condizem com a realidade externa da casa, e até confusões dentro do próprio programa, a sister já virou meme entre os expectadores.

Em relação a Scooby, a modelo entendeu que o surfista a alfinetou após postar um vídeo no feed do BBB jogando um limão mofado fora, que por acaso, é o emoji da sister nas redes sociais. A fala repercutiu de forma engraçada nas redes, principalmente após a equipe do brother afirmar, junto a um vídeo, que Scooby não sabe nem o próprio emoji. “Qual será o meu?”, disse o atleta em determinada conversa com alguns participantes.

As mentiras que Larissa tem contado aos brothers também têm se destacado. Quando o paredão desta terça-feira (15/2) foi formado, a sister afirmou que Bárbara não corria perigo, no entanto, a gaúcha foi eliminada. Larissa também deu a entender que Eslovênia é a participante mais popular fora da casa, o que também foi levado como meme pelas pessoas. Até a produção do programa zombou da sister, mostrando, durante o quadro O Brasil Tá Vendo, uma edição que seria A Larissa Tá Venda

Além disso, muitos fãs têm se questionado até que ponto são mentiras ou confusões da sister. Após o paredão da última terça-feira (16/2), ela questionou o por quê de Tadeu Schmidt não ter revelado as porcentagens. No entanto, a última fez que o programa anunciou os índices de votação foi no BBB7, quando a atração ainda era apresentada por Pedro Bial.

LeoDias / Metrópole