BBB22: especialista aponta erros fatais cometidos por Jade e equipe

Jennifer de Paula, especialista em marketing, comenta as constantes polêmicas envolvendo a participante do BBB22 e sua equipe de comunicação

Mesmo criticado, o BBB22 ainda é um dos assuntos mais comentados no país. Em especial, as atitudes envolvendo Jade Picon, tanto pelo seu comportamento dentro da casa, quanto pela equipe da influencer que está fora da casa. Para Jennifer de Paula, especialista em marketing, Jade Picon e Sarah Andrade, da última edição, têm bastante em comum. Enquanto Sarah perdeu apoio do público após manifestar suas opiniões políticas dentro do jogo, Jade ficou presa em atitudes que foram interpretadas como uma perseguição ao participante Arthur Aguiar.

“É importante evitar se envolver em temas que te posicionem de forma muito positiva para um público e muito negativa para outros. Isso fará com que você divida seus seguidores”, opina a especialista. Além disso, na última edição do programa ao vivo, a falta de concordância entre Jade e sua equipe de administradores ficou em destaque. Enquanto a participante pediu que os fãs votassem para eliminar Arthur Aguiar, a equipe passou a fazer campanha pela eliminação de Jessilane, a terceira opção do paredão da semana.

O sucesso da influencer é tanto que, inclusive, ela foi selecionada para participar da 22ª edição do reality show Big Brother Brasil, da Rede GloboRaul Aragão/Harper’s Bazaar

Jade Picon Froes, de 20 anos, nasceu em São Paulo, em 2001. Tornou-se influenciadora digital e dona de uma marca de roupa homônima, a Jade²Reprodução/ Instagram

Com mais de 13 milhões de seguidores só no Instagram, a jovem, que é sucesso na internet, ainda acumula 400 mil fãs no Twitter e mais de 1 milhão de seguidores no YouTubeReprodução

Dona de uma beleza ímpar, Jade começou sua carreira ainda criança, fazendo propagandas. Contudo, tornou-se conhecida ao participar do canal do irmão, o também influenciador Leo Picon, no YouTubeReprodução/ Instagram

Sua postura perante as câmeras e aparência chamaram tanto a atenção dos internautas que Jade começou a fazer mais sucesso do que o próprio irmãoReprodução/Instagram

Em 2018, Jade e o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, engataram um romance. O namoro durou três anos e o ex-casal terminou o relacionamento de forma amigável, aparentementeReprodução

No entanto, boatos de que a influenciadora teria ficado com Neymar enquanto ainda estava com João Guilherme começaram a circular pelas redes. Por conta disso, Jade e o ator começaram a se estranharRaul Aragão/Harper’s Bazaar

A situação piorou quando o modelo Gui Araújo revelou, em A Fazenda, que também teria se relacionado com a jovem empresária, enquanto ela namorava o filho de LeonardoReprodução

A influencer nega ter se relacionado com o ex-peão quando estava comprometida. Apesar da declaração, ela e João Guilherme trocam farpas nas redes sociais desde entãoReprodução/ Instagram

A polêmica recente envolvendo o nome da moça não foi capaz de interromper sua fama. Jade segue a todo vapor e tem visto seus números aumentado cada vez mais nas redes sociaisRaul Aragão/Harper’s Bazaar

“Ao construir um planejamento de imagem pessoal/digital, deve-se condizer com interesses e índole, evitando conflitar informações entre o que você realmente é com e o que está publicando na rede”, afirma. Com um alcance incalculável, Jade era uma das participantes cotadas a campeã da edição e, por vezes, o posicionamento virtual da equipe de ADMs pode ter prejudicado a participante, como quando adotaram o apelido ‘Piton’, disseminando a ideia de que a participante era uma ‘cobra’, erro parecido com os cometidos pela equipe de participantes como Karol Conká e Nego Di, que posteriormente levaram ao abandono das mídias.

