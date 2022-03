BBB22: esposa diz que Scooby “não tem capacidade” de ser um personagem

Cintia Dicker negou que o surfista esteja interpretando um personagem no BBB22

A modelo Cintia Dicker, esposa do surfista Pedro Scooby, negou que o atleta esteja interpretando um personagem no BBB22. De acordo com a influencer, ele “não tem capacidade” de interpretar uma outra pessoa.

Em entrevista ao portal iG, Cintia garantiu que o atleta é da mesma forma fora do reality show. “Ele é exatamente assim, essa pessoa. Até agora, me perguntam se ele faz cena ou se é personagem. Ele não teria capacidade de criar um personagem, está sendo incrível porque o vejo mais que via normalmente”, disse a modelo.

Com mais de 4 milhões de fãs só no Instagram, Scooby foi convidado para compor o elenco da 22ª edição do reality show Big Brother Brasil Reprodução/Instagram

Pedro Vianna, de 32 anos, é um surfista brasileiro adepto ao freesurfer. Quando criança, segundo amigos, parecia o personagem do desenho Scooby-Doo, por isso passou a ser chamado pelo apelido. Desde então, adotou o nomeReprodução/Instagram

Além de surfista, Pedro era estrela da série Pedro Vai Pro Mar, onde dividia com os telespectadores viagens que fazia, aventuras e rotina. O programa era exibido pelo canal a cabo OFFReprodução/Instagram

Em 2017, Scooby foi convidado para participar da primeira edição do reality show Exathlon Brasil, e terminou o programa em segundo lugar. Além disso, o atleta ainda carrega a honra de ser o primeiro sufista brasileiro a protagonizar uma história em quadrinhos Reprodução/Instagram

Envolvido em diversas polêmicas, Pedro se tornou o centro das atenções após anunciar o fim do relacionamento com a atriz Luana Piovani. O ex-casal se conheceu em 2011 e ficou junto até 2019Reprodução/Instagram

Pedro é pai de três filhos: Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, frutos do relacionamento com LuanaReprodução/Instagram

Desde o término conturbado, a atriz e o surfista trocam farpas nas redes sociais. Um dos principais motivos, inclusive, é a pensão alimentícia dos filhosReprodução/Instagram

Pouco depois de se separar de Piovani, o atleta se envolveu com Anitta, com quem ficou por três meses. Em entrevista ao Leo Dias, Pedro afirmou que a cantora terminou com ele pelo telefone e revelou que reações de Luana influenciaram em algumas brigasReprodução/Instagram

Meses após o término com Anitta, Scooby engatou relacionamento com a modelo internacional Cíntia DickerReprodução/Instagram

Um ano após assumirem o namoro, Pedro e Cíntia se casaram de forma discreta em Portugal. Logo em seguida, os pombinhos compartilharam a novidade com os seguidores nas redes sociaisReprodução/Instagram

Com mais de 4 milhões de fãs só no Instagram, Scooby foi convidado para compor o elenco da 22ª edição do reality show Big Brother Brasil Reprodução/Instagram

Pedro Vianna, de 32 anos, é um surfista brasileiro adepto ao freesurfer. Quando criança, segundo amigos, parecia o personagem do desenho Scooby-Doo, por isso passou a ser chamado pelo apelido. Desde então, adotou o nomeReprodução/Instagram1

A influencer ainda fez questão de dizer que Scooby está levando o jogo a sério: “Você pode ter certeza que se ele quisesse passar férias não seria trancado em uma casa. Seria em uma praia comigo, com os filhos e os amigos”.

Fonte: Metrópoles