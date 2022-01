BBB22: Naiara Azevedo pediu perdão após falar em desistir do programa

Naiara Azevedo foi indicada pelo líder Douglas Silva para o primeiro paredão do BBB22. Em seu discurso sobre a permanência, ela surpreendeu e pediu para ser a eliminada da semana, pedindo para que os fãs do reality dêem a oportunidade do sonho para Natália e Luciano, os outros dois emparedados.

Ela começou o seu discurso falando sobre os seus sentimentos. “Por mais que eu busque palavras, não consigo explicar para vocês o que eu estou sentindo”, explicou. Ela engatou pedindo uma chance para os dois participantes da pipoca. Eu quero pedir para as pessoas de casa para que dêem a oportunidade do sonho desses dois, da Natália e do Luciano de continuar”, continuou.

Naiara, então, resgatou a frase que tem tatuada em seu pescoço. “Antes de vir para cá, eu fiz uma tatuagem escrito ‘corajosa, persistente, determinada’. Eu preciso ter muita coragem para falar o que tô falando e para pedir que o sonho deles continue. Eu, Naiara, não quero influenciar. O público que decide”, explicitou a sertaneja.

Entenda

Após a formação do primeiro paredão do BBB22, no último domingo (23/1), Naiara Azevedo afirmou que não tem mais vontade de permanecer no programa e que estava pensando, seriamente, em apertar o botão da desistência. Apesar disso, a equipe de Naiara faz força para que ela fique na atração.

“Eu tive uma crise de ansiedade ontem que eu não tinha há anos. Isso foi muito forte. Hoje eu passei o dia inteiro tentando ser firme, tentando ser forte. Pensando, eu preciso terminar o que eu comecei, que era entregar essa prova do monstro. Era uma questão minha comigo mesma. Eu comecei, eu vou até o fim”, explicou a sertaneja.

Ela, então, continuou falando sobre os problemas que estava passando na casa mais vigiada do país.

“A cabeça não funciona direito. E a gente vai ficando meio perdido. E ao mesmo tempo que a gente vai ficando meio perdido, nessa minha perda, eu acabei encontrando algumas coisas que precisam ser curadas, ser tratadas. Vocês me ajudaram com isso. Eu não dou conta de ficar mais não sei quantos dias aqui com a luz acendendo, com a porta batendo. Eu preciso evoluir para, quem sabe um dia, se eu precisar novamente, se eu quiser novamente ter uma experiência como essa, eu esteja preparada. Eu não estava preparada para essas portas batendo na minha cabeça, não. Eu preciso evoluir”, afirmou Naiara Azevedo

Fonte Metropoles