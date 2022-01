BBB22: Pedro Scooby lembra situação chata após separação de Piovani

Logo depois que se separou da atriz, o nome do surfista foi retirado da lista de uma festa “por ser marido de alguém”

Pedro Scooby e Luana Piovani se separam em 2019, mas o relacionamento dos dois ecoou, e ainda ecoa, até os dias de hoje. Durante uma conversa com Douglas Silva e Luciano, o surfista lembrou de uma situação inusitada que passou quando terminou o seu casamento.

Ele lembrou que sempre não era reconhecido por seus próprios esforços. “Quando me separei, eu vim para o Brasil. Eu sou muito verdadeiro com todo mundo que eu conheço, sou igual com todos. Isso eu acabei cativando as pessoas que viraram grandes amigos. Eu fiquei solteiro, fui no festival. Para uma parcela de pessoas no Brasil, eu era marido de alguém. O surfe está crescendo agora. Eu era o marido de alguém, eu tenho consciência disso”, começou contando.

Pedro Vianna, de 32 anos, é um surfista brasileiro adepto ao freesurfer. Quando criança, segundo amigos, parecia o personagem do desenho Scooby-Doo, por isso passou a ser chamado pelo apelido. Desde então, o adotou o nome

E foi aí que ele lembrou quando foi barrado na porta de um evento. “A pessoa botou meu nome na lista. Eu cheguei, peguei o voo. Dois dias antes do evento, mandaram a mensagem: ‘Infelizmente não vai dar para você ir. Não querem que você vá. O cara [responsável pelos convites] te riscou aqui’. O cara conhecia a Luana e acho que gostava dela, mas não de querer pegar. Gostava de amizade”, finalizou ele.

Durante um banho de piscina, na manhã desta segunda-feira (24/1), Pedro Scooby agitou as redes sociais. Isso porque ele questionou a produção do BBB sobre andar nu na casa do reality e começou a fazer a imaginação de muitos fãs.

Fonte Metropoles