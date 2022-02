BBB22: Rodrigo avalia participação e assume que “perdeu a mão” no jogo

O gerente comercial foi o segundo eliminado do reality show e falou sobre os erros e acertos dentro do confinamento

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do BBB22 com 48,45% dos votos .

O participante foi responsável por movimentar o jogo com muitas estratégias e planos, mas começou a agir cedo demais e o público não comprou a ideia.

Fora do reality show, o gerente comercial falou, no quadro Entrevista com o eliminado, da Globo, sobre as convicções que tinha no confinamento. “Gostava muito de mexer as coisas, de falar das peças, das dinâmicas. Era o que me motivava lá dentro. Mas, acho que perdi a mão, porque sentia as pessoas bem diferentes de mim, nesse ponto”, disse.

No Instagram, ele tem mais de 1,5 milhão de seguidoresReprodução/ Instagram

Rodrigo Mussi, de 36 anos, é modelo, administrador e gerente comercial em uma multinacional. Natural de São José dos Campos, em São Paulo, o jovem é promessa no reality show Big Brother BrasilReprodução/ Instagram

Fonte: Metrópoles