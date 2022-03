BBB22: saiba o que causou a confusão que envolveu Natália

Sister se revoltou com as amigas Jessilane e Lina durante a festa desta quarta-feira (17/3)

A festa do líder Lucas Bissoli da última quarta-feira (17/3) ficou marcada pela maior confusão do BBB22 até então. Após uma discussão entre Natália e as “comadres” Jessi e Lina, a mineira protagonizou um dos maiores surtos da história do reality. Cadeiras voando, murros às portas, empurrões e até uma possível agressão a Jessilane foram a mistura de uma participante fora de controle. Em meio a essa confusão, a coluna LeoDias resolveu fazer um passo a passo para explicar aos leitores o que levou Natália a esse estado de revolta.

Início da festa e aproximação com Eslovênia

O começo da noite aparentava ser mais uma festa animada no BBB22. Natália conversava com Eslovênia, uma de suas rivais no jogo. A mineira e a pernambucana trocaram elogios e aparentavam resolver as diferenças no programa. Natália chegou a desabafar com Eslovênia pois estava se sentindo excluída por Jessilane e Lina: “Quando eu falo algo que me dói, é coisa boba. Aí quando é algo que dói nelas, é importante”. Era o primeiro indício do que estava por vir.

Natália Deodato, de 22 anos, é modelo, empreendedora e promotora de eventos. Natural de Sabará, em Minas Gerais, a jovem se considera uma “faz tudo”, sonha em ser famosa e trabalhar na TVReprodução/Instagram

Embriaguez e começo da discussão

Antes da 1h, Natália já dava sinais que tinha bebido além da conta. No outro lado da festa, Lina comentava com Laís e Gustavo que pretendia se afastar das “comadres” pelo fato de Natália tê-la acusado de a colocar contra Jessilane. Paulo André comentou da embriaguez da mineira e relatou o fato de Lina não ajudá-la. A sister retrucou e disse: “Não sei até que ponto eu ajudo ou atrapalho”. Enfim, as comadres foram se encontrar no quarto Grunge, quando a discussão começo

A confusão se instala

Natália começa a apontar que Lina e Jessilane estão se afastando dela. O ânimo vai se exaltando quando Lina reage às acusações da mineira: “Para de falar, para de falar, para de falar que eu tô me colocando em uma situação (contrária às comadres)”. É aí que Natália se revolta. Aos berros, tenta convencer do seu lado da história para Jessi. As duas passam a trocar acusações e Natália passa a descontar sua raiva em objetos da casa. Eslovênia e Laís tiveram que conter a ira da colega de confinamento na cozinha da Xepa.

Pós-briga

Os ânimos se acalmam, e as sister se direcionam cada uma para seu canto. Enquanto Eliezer alimenta e consola Natália, Lina prefere passar um tempo no quarto Grunge e é consolada por Lucas e Laís. Jessilane fica conversando com Gustavo. Natália volta para festa e é repreendida pela produção do programa que a obriga a parar de beber, por um aviso no telão.

E agora?

Após toda a confusão, o principal questionamento que fica é sobre a continuidade da aliança do grupo entre Lina, Natália e Jessilane. Há também a possibilidade da expulsão de Natália, visto que alguns fãs a acusam de ter agredido Jessilane. Enquanto as desavenças se resolvem (ou não), o foco passa a ser a prova do líder de hoje à noite. A dinâmica também contará com a presença dos eliminados desta edição. A coluna LeoDias seguirá atenta às cenas dos próximos capítulos.

Por: Leo Dias ; Metrópoles