 BBB22: saiba qual é o projeto que vai reunir brothers após o programa

Coluna teve acesso a rotina de gravações de ex-participantes e descobriu quando será o primeiro reencontro entre os participantes

O BBB22 ainda reserva algumas emoções na reta final, ao passo que já cria expectativas para o futuro. A coluna LeoDias descobriu quando será o primeiro encontro entre os participantes do BBB22 após o reality. Fontes próximas à coluna contaram que os eliminados irão desembarcar no Rio de Janeiro no começo da semana que vem.

No dia 27 de abril, um dia após a final do programa, os brothers e sisters farão gravações dentro da casa, no Multishow e no Gshow. A coluna também descobriu que não será promovida uma festa com o elenco desta edição, diferente do que já foi feito em anos anteriores.

Com 90,15% dos votos, Juliette Freire foi a campeã do BBB 21. A paraibana foi a última vencedora do reality show e se destacou por sua voz e exaltação de sua terra natalReprodução/ Instagram

A primeira edição do reality show Big Brother Brasil aconteceu em 2002 e teve como campeão Kléber Bambam. Ele recebeu 62% dos votos e levou para casa o prêmio de R$ 500 milReprodução/ TV Globo

As gravações devem seguir os moldes do que foi feito em 2021, em que o elenco participou de um dia de atividades dentro da casa em um episódio “extra” do reality. O programa do Multishow, A Eliminação, também deve ser gravado, além da famosa lavação de roupa no Gshow.

Por: Leo Dias / Metrópoles