‘BBB22’ terá dois novos participantes na Casa de Vidro

A Globo anunciou nesta sexta-feira (4) que o “Big Brother Brasil 22” vai ganhar dois novos participantes. A identidade dos dois ainda não foi revelada, nem quando exatamente se juntarão aos demais, mas eles fazem parte do grupo dos Pipocas — ou seja, não são famosos — e são um homem e uma mulher.

As adições aos outros 18 participantes que ainda estão no reality show já estão confinados, e devem ficar isolados por sete dias.

“Assim como os outros participantes da edição, ambos estão com as vacinas em dia – item obrigatório para participar do reality –, foram testados e, mesmo negativados, passarão pelo período de quarentena. Antes de entrarem na casa, serão testados novamente. Tudo para garantir a segurança deles e dos moradores que já se encontram no programa”, afirmou a Globo, em nota.

Outra novidade é que a casa de vidro, onde os novos competidores ficarão até a decisão se passam a integrar realmente o programa, será montada dentro da residência do próprio “BBB22”. Além disso, ao entrarem mais de duas semanas depois do início do jogo, vão ter conhecimentos prévios sobre os demais.

“Eles estão cientes de tudo que aconteceu no jogo e fora dele? Sim. ‘Ain, mis aí niméjusti’, dirão alguns. Pode até não ser. Mas a decisão final sobre a dupla entrar ou não no ‘BBB 22’ caberá única e exclusivamente ao público do ‘Big Brother Brasil’, que participará de uma votação para definir o futuro dos dois.”

Os atuais participantes vão dar de cara com a novidade ao acordarem, em uma data não revelada, e o público deverá votar no mesmo dia se a dupla entra ou não na competição. Mais informações serão divulgadas ainda nesta sexta por Tadeu Schmidt durante o programa.

Fonte: G1