BBB22: Tiago Abravanel diz que tem experiências a três com marido

Confinado no BBB22, Tiago Abravanel falou pela primeira vez sobre as experiências a três que tem com o marido Fernando Poli. Enquanto se apresentava para os outros brothers da casa nesta quinta-feira, 20, o artista, integrante do grupo “Camarote”, abriu o jogo sobre seu relacionamento.

“Sou casado com um cara incrível e maravilhoso, chamado Fernando Poli. Um parceiro especial, que me conquistou a cada dia que eu pude conhecer ele. A gente se transforma juntos. A gente tem um relacionamento, que não é aberto, mas a gente tem vidas e oportunidades de conhecer e viver experiências juntos”, disse Tiago.

Vale dizer que, para o confinamento, Fernando liberou selinho, no entanto, ir para o edredom está mais do que vetado. Lígia Abravanel, irmã de Tiago, falou sobre a regra do casal durante o Space do Muka no Twitter, na noite de domingo.

Fonte Metropoles