BBF nega ter pedido estudo ambiental à Semas e que esteja em terras indígenas na região de Tomé-Açu

A empresa empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC) enviou nota à Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ rebatendo pedido de direito de resposta feito pelo representante dos indígenas habitantes da região de Tomé-Açu, onde a empresa possui seu empreendimento.

“É inverídica a afirmação de que a empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC) – BBF solicitou estudo ambiental à Semas, não se sabendo de onde referido representante dos indígenas obteve essa informação, mesmo porque, conforme já amplamente divulgado, a empresa possui todas as licenças e autorizações exigidas pelas autoridades competentes para a execução de suas atividades empresariais.

“Os plantios da BBF RIC (antiga Biopalma) no Estado do Pará foram implementados antes da aquisição da empresa pelo Grupo BBF e nas regiões ilegalmente invadidas, que estão fora do território indígena, as atividades agrícolas existem desde 2008, antes mesmo da própria demarcação dos territórios indígenas mencionados pela nota enviada.

!A BBF pugna para que o representante dos indígenas – que se apresenta como assessor jurídico, em que pese não ter sido localizado registros de sua inscrição na OAB – a provar a afirmação de que as áreas invadidas são terras reconhecidas pela Funai como sendo território indígena, uma vez que são áreas produtivas da BBF RIC, nas quais a empresa investiu ao longo de mais de 13 anos muitos milhões de reais – e que há poucos meses eram operadas e mantidas pela empresa de forma mansa e pacífica.

“As invasões ocorridas, longe de serem protestos por suposta invasão à terras indígenas, é, na verdade, prática que tem como finalidade garantir que ocorram furtos de frutos (plantados há mais de 10 anos pela BBF RIC). Sob isto, temos a importante denúncia da morte por esmagamento, no último dia 13, do jovem Adnilson Vieira dos Santos, conhecido como “Mulico”, enquanto movimentava trator, na área invadida, para carreamento de frutos dendê sob as ordens da líder indígena Miriam Tembé, conforme dados constantes no Boletim de Ocorrência n° 00481/2022.100522-5.

“Ainda que pudesse existir alguma discussão sobre impactos das atividades às comunidades – o que de fato não existe – tal situação, pela lei, não dá o direito de invadir, se apropriar e vender algo que não lhes pertence”.

NR – Dadas as duas versões, A PROVÍNCIA DO PARÁ não publicará mais notas de “direito de resposta” no presente caso.

