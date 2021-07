BC torna mais ágeis transferências e pagamentos com o Pix

A facilitação acontece com a união entre o Pix e o Open Banking, por meio de um iniciador de pagamento, segundo o BC

O Banco Central anunciou mudanças nas transações com o Pix (sistema de pagamentos instantâneo), que serão feitas com a união com o Open Banking (que permite também operações com outras instituições).

Até o momento, o cliente que quiser, por exemplo, fazer uma compra on-line, tem que entrar no aplicativo da loja, fazer a autorização da compra, em seguida voltar à chave do Pix e pedir autorização para a o pagamento, depois voltar novamente ao aplicativo da loja.De acordo com o BC, a partir de setembro, com a figura de um novo agente, o iniciador de pagamento, as etapas serão reduzidas para três: basta entrar na loja, iniciar a compra, autorizar e a transação é autenticada e se completa.

“Antes eram necessários sete passos, agora são três”, afirma Carlos Eduardo Brandt, chefe adjunto de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. A expectativa do BC, de acordo com Breno Lobo, chefe de Divisão do BC, é de que, apesar da entrada de mais um agente, não haja custo para o consumidor que já tem o chamado prestador de serviço de pagamento (PSP, instituição na qual já está credenciado). “A concorrência é grande. Embora a legislação permita, não acreditamos que isso aconteça”, afirmou. Isso porque, segundo ele, o iniciador de pagamento, “não é um intermediário”, apenas. Será mais uma instituição credenciada pela autoridade monetária. Os testes começarão em setembro.

Fonte: Correio Brasiliense / Vera Batista