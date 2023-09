Bebê de 1 ano morre de overdose de fentanil em centro de crianças

Um bebê de apenas um ano de idade, identificado como Nicholas Dominici, morreu na última sexta-feira (15) por overdose de fentanil em um centro para crianças de Nova Iorque. A suspeita da polícia é de que o menino teve contato com a droga através do tapete de cochilo utilizado por ele na instituição em que ele ficava durante o dia.

Além de Nicholas, outras três crianças entre oito meses e dois anos de idade foram internadas no hospital após serem expostas ao narcótico. O centro para crianças fica no bairro do Bronks e operava em um apartamento que recebia crianças de 8 meses a 12 anos.

A dona do local, Grei Mendez, e um homem que alugou um quarto dela, Carlisto Acevedo Brito, são alvo de acusações por conspiração e assassinato. A polícia disse ter encontrado um quilo de fentanil armazenado em cima de tapetes de cochilo usados por crianças que frequentavam o local. Uma prensa para drogas também foi confiscada no quarto alugado por Carlisto.

A defesa da dona do estabelecimento alegou que a mulher entrou em pânico depois de encontrar as crianças doentes e só falou com o marido por 10 segundos antes de ligar para a polícia. Ambos os acusados podem ser punidos com prisão perpétua caso sejam condenados.

