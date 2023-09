Bebê de 8 meses morre com sinais de maus-tratos; padrasto é preso

Um bebê de apenas 8 meses morreu nesta terça-feira (5) após dar entrada em um hospital de Campinas, em São Paulo, com sinais de maus-tratos. O padrasto da criança foi preso. Inicialmente, após a médica que atendeu a criança apontar indícios de violência, houve a suspeita de abuso sexual. No entanto, um laudo do Instituto Médico Legal (IML) descartou preliminarmente a hipótese.

De acordo com o delegado Mateus Rocha, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o legista identificou como um fenômeno natural do corpo em casos de mortes violentas os sinais encontrados pela médica que atendeu a criança. O bebê morreu por trauma crânioencefálico, causado por uma queda.

– Em um primeiro momento, o socorrista que atendeu a criança detectou que havia alguma anomalia na região íntima da criança. Com base nisso, reportou uma suspeita de violência sexual. (…) Foi verificado que na verdade, o que pode ter ocorrido é um fenômeno normal em casos de morte violenta, que é o relaxamento muscular, inclusive dessa região – disse o delegado.

Apesar de a hipótese de abuso sexual ter sido preliminarmente descartada, a Polícia Civil prendeu, em flagrante, o padrasto da criança, e investiga o caso como maus-tratos seguido de morte. A mãe do bebê também será investigada. Inicialmente, tanto o padrasto quanto a mãe negaram qualquer tipo de violência, mas, após o laudo, o homem confessou que deixou a criança cair.

– O padrasto da vítima acabou confessando que durante a noite ele deixou a criança cair da cama, bateu a cabeça e por medo da repercussão omitiu esse fato até da companheira dele, mas no meio da madrugada ele foi novamente verificar a criança e viu que ela não estava respirando e aí ele teve que comunicar a esposa – relatou o delegado.

Ainda de acordo com o laudo do IML, foram constatadas diversas outras lesões no corpo do bebê, como uma marca em forma de mordida na região do abdômen. Segundo a Polícia Civil, a mãe, ao ser questionada, teria dito que percebeu o sinal dias atrás e, ao confrontar o namorado, ele teria desconversado.

– Foi constatado que não foi a primeira vez que ele sofria maus-tratos. Esses maus-tratos eram recorrentes, e que, na verdade, esse foi apenas o último ato que acabou culminando na morte dele – completou o delegado.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/EPTV