Bebê de um mês morre após mãe dormir por cima dele em Belém

Durante a manhã dessa quinta-feira, 14, um bebê de 1 mês de vida morreu, no bairro da Campina, em Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 4h da manhã, após a mãe da criança, identificada apenas como A.C.S.R, de 17 anos, dormir acidentalmente por cima da criança.

Ainda segundo a PM, quem avisou a polícia sobre o caso foi a avó da criança, que ligou para a guarnição. O pai da criança contou que sua companheira passava por um período de crise emocional, sofrendo de depressão pós-parto, e acidentalmente a jovem dormiu em cima da criança.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (CPCRC), que realizou a remoção do corpo da criança recém-nascida do local.

Fonte: Roma News