Bebê é assassinada a tiros enquanto mamava nos braços da mãe; entenda

Além da criança, o pai e a mãe também foram mortos. Ainda não há suspeitos

Na última terça-feira (7), uma criança, de cerca de um ano, foi morta a tiros enquanto mamava nos braços da mãe. Além da menina, o pai e a mãe também foram mortos após serem atingidos pelos disparos. O caso aconteceu no Ceará. As informações são do Metrópoles.

As informações de um morador da região são de que a família estava dentro do carro quando aconteceu o triplo homicídio. A criança foi encontrada morta nos braços da mãe, que estava no banco do passageiro, ao lado do marido.

De acordo com testemunhas, o homem assassinado iria limpar um local onde aconteceria um bingo. Ele seria um pintor que participava da organização de eventos desse tipo.

Parentes do casal afirmaram que eles não recebiam ameaças de morte. O homem morto também era pai de outras duas crianças, de um relacionamento anterior.

