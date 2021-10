‘Bebê gigante’ nasce com quase 7 quilos em Tucuruí

Uma “bebê gigante”, de quase 7 quilos veio ao mundo na manhã desta quinta-feira, 7, na Maternidade Municipal de Tucuruí, para alegria da população que vive próximo à barragem de Tucuruí, no sudeste do Pará.

A garotinha nasceu pesando 6.460kg, por isso deu um pouco de trabalho para a equipe médica, devido a seu tamanho. O parto foi difícil, porém mãe e filha estão bem de saúde e sob os cuidados dos profissionais da Maternidade Municipal da antiga cidade de Alcobaça.

A recém-nascida e a genitora, se tudo correr bem e dentro do protocolo de segurança médica, deverão receber alta na próxima segunda-feira, 11. A divulgação da foto e do peso da menina agitou as redes sociais de Tucuruí, pois não é muito comum uma criança nascer com esse tamanho e peso.

Fonte: Debate de Carajás.