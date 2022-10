Bebê morre após ser atingido no rosto por celular jogado pelo pai

Um bebê de 2 meses de vida morreu após ser atingido, a princípio, por um celular jogado pelo próprio pai na tentativa de atingir a esposa, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O homem não foi preso e prestou depoimento à Polícia Civil espontaneamente.

“Ele pode ser indiciado por lesão corporal seguida de morte. Como ele prestou socorro, levando o menino para o hospital, a intenção pode ter sido lesionar e não matar”, esclareceu a delegada Samya Barros.

A delegada disse nesta segunda-feira (3/10) que pediu perícia no corpo, porque há suspeita de que as lesões são incompatíveis com lesões culposas, quando não há intenção de machucar.

Discussão

De acordo com a versão da mãe, eles estavam discutindo em casa, na madrugada da última quinta-feira (29/9), e ela decidiu ir dormir, para encerrar o bate-boca. O pai estava com o filho no colo. Nervoso, ele colocou o menino num bebê conforto ao lado dela, que estava deitada na cama.

Ainda segundo a mulher, o homem então pegou o seu celular e leu mensagens que não teria gostado. Para quebrar o aparelho, ele jogou em direção dela, mas atingiu o filho.

A criança ficou internada, mas morreu no sábado (1º/10) em razão dos ferimentos na cabeça. A delegada ressaltou que o relacionamento do casal estava conturbado há algum tempo. A mulher, inclusive, desenvolveu depressão e contou que evita discutir com o marido.

