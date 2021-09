Bebê nasce a bordo de lancha da linha Santarém-Itaituba

Se chama Ana o bebê que nasceu na tarde de quarta-feira (15) a bordo de uma lancha que faz a linha Santarém-Itaituba, com escala na cidade de Aveiro.

O parto inesperado se deu durante a viagem de uma jovem, que embarcou em Aveiro, com destino a uma maternidade em Itaituba. Ela entrou em trabalho de parto nas proximidades da comunidade de Barreiras.

Segundo relato de testemunhas, a jovem mãe estava no nono mês de gestação. Mas, durante o trajeto, a bolsa rompeu para desespero dos demais passageiros e acompanhantes da grávida.

Ela então começou o trabalho de parto na própria embarcação. Por sorte, na lancha, estavam uma policial e uma agente de saúde, que ajudaram no parto da criança. Foi um alívio para todos à bordo.

Mãe e filha desembarcaram no porto da cidade e foram direto para o hospital para receber cuidados médicos do setor de obstetrícia. As informações que circulam nas redes sociais é de que ambas passam bem, apesar do susto inicial.

Na semana passada, no município de Oriximiná, na oeste paraense, por muito pouco, uma mulher não deu à luz em uma viatura da Polícia Militar. Caren Souza entrou em trabalho de parto por volta das 23h30, do último dia 10.

Uma viatura da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar que passava pelo bairro São Lázaro foi surpreendida com um homem no meio da rua pedindo socorro para levar a esposa para a maternidade.

Quando chegaram para levar a grávida para a maternidade, a bolsa dela já havia estourado e já estava em trabalho de parto. O menino ganhou o nome de Benjamim.

Na tarde da última terça-feira, no bairro de Aparecida, em Santarém, um bebê que ficou preso no interior de um veículo por falha no sistema de trava, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A equipe teve que quebrar a janela lateral do lado oposto onde a criança se encontrava, sentada na cadeirinha.

Fonte: O Estado Net