Bebê nasce em parto de emergência dentro de balsa em Itaituba

Na balsa que liga os municípios de Miritituba e Itaituba, na região oeste paraense, os Cabos Bombeiros Militares Jônatas Batista e sua esposa, Ivani Pinheiro, foram acionados para auxiliar uma gestante que entrou em trabalho de parto antes de conseguir chegar ao hospital. Durante a travessia, na quinta-feira (13), os bombeiros tiveram que fazer o parto de emergência enquanto estavam a caminho do 7º Grupamento Bombeiro Militar.

O parto aconteceu por volta das 7h20, a cerca de 500 metros do porto de Itaituba. Com mais de 10 anos de corporação, os bombeiros imediatamente iniciaram o procedimento, ainda dentro do veículo onde a mulher estava. O parto foi bem-sucedido.

Mãe e bebê, uma menina, foram levadas ao hospital municipal, acompanhadas dos militares.

O Cabo BM Jônatas conta que foi gratificante poder ajudar: “Estávamos no local, certo, na hora certa”. A Cabo BM Ivani afirma que foi uma emoção: “É uma vida que a gente ajuda a vir ao mundo. É bem gratificante”.