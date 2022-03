Bebê passa por cirurgia para retirada de terceiro braço

O pequeno César, nasceu com uma anomalia considerada raríssima havendo apenas dois casos descritos na literatura médica brasileira até o momento. O braço extra tem duas mãos, sistema nervoso e ossos. Na última terça (23), o bebê de apenas 1 ano e 7 meses passou por cirurgia para retirada do “braço extra”.

De acordo com a equipe médica a principal hipótese é de junção de Gêmeos Siameses. Após a cirurgia, o membro foi recolhido para ser estudado por uma equipe de pesquisadores da USP. O estudo permitirá que a anatomia desse tipo de deformidade seja compreendida e auxilie em casos futuros.

César também possui a Síndrome da Hipoplásica do Coração Esquerdo, que acontece quando uma parte do coração não se desenvolve completamente durante a gestação, e passou os primeiros meses de vida em uma UTI pediátrica na capital paulista. Ele foi desenganado por vários médicos que tiveram contato o caso.

A cirurgia foi realizada pela equipe do médico Marcelo Rosa de Rezende, chefe do grupo de mão do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clinicas, e foi operado pelo médico Hugo Nakamoto. A criança recebeu alta sábado (26). No momento, o foco da família e dos médicos está no desenvolvimento do bebê, uma vez que o terceiro braço o dificultava andar.

Fonte: Portal Debate com o Terra e Giro Notícias