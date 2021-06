Bebê perde parte do braço após ser atacado por jacaré em Goiás

Um bebê de um ano e oito meses foi atacado na manhã de quarta-feira (23) por um jacaré na Lagoa Grande, em Porangatu, município de Goiás, e precisou ter o antebraço direito amputado.

O menino estava sob a supervisão da babá, que passeava com ele próximo à Lagoa, quando um jacaré abocanhou a criança e a puxou para a água. A babá lutou com o animal e conseguiu tirar o bebê do lago, mas o braço do menino foi mordido pelo animal. A mãe só encontrou o filho quando ele já estava nos braços da babá.

– O braço da criança, do lado direito, foi bastante destroçado, e nós procedemos em buscar a criança com o helicóptero do Corpo de Bombeiros – disse o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Juliano Ferreira, que também informou que, ao chegarem no hospital, uma equipe de mais de 10 médicos já os aguardava para realizar o atendimento.

A criança está internada na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, para onde foi levada após o ocorrido e onde foi submetida a uma cirurgia de amputação do braço. Segundo o hospital, o bebê está em estado grave, mas não corre o risco de morrer e respira sem a ajuda de aparelhos. A articulação do cotovelo dele foi preservada, o que possibilitará, no futuro, a implantação de uma prótese.

A Prefeitura de Porangatu lamentou o incidente em nota e informou, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, que a Lagoa Grande será revitalizada e que tanto os jacarés quanto as capivaras que vivem ali serão remanejados para outro local.

